Marçal diz que continuará 'apanhando', mas que ganhará eleição no primeiro turno

O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) utilizou seus momentos finais no debate promovido pela RedeTV! e UOL para reafirmar que vencerá a eleição deste ano no primeiro turno. "Eu vou continuar levando porrada, mas eu decidi ser servo desse povo", afirmou. O influenciador aproveitou para fazer referência aos motoristas de aplicativo e fez menção à Bíblia. "No vale da sombra da morte, mal nenhum temerei porque o senhor Deus está conosco nessa cidade. Quero pedir a você que é cristão e evangélico, se levante contra esses comunistas", declarou Marçal.