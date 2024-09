Ibovespa cai em meio a dúvidas com juros principalmente no Brasil, apesar de alta em NY

O Ibovespa cai desde os primeiros minutos do pregão desta terça-feira, 17, destoando da elevação das bolsas internacionais. No geral, há certa cautela dos investidores antes das decisões sobre juros no Brasil e nos Estados Unidos, na quarta-feira. Espera-se que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) inicie o ciclo de queda dos juros, com a maioria das apostas em corte de 0,50 ponto porcentual, mas o quadro ainda enseja parcimônia.

Quanto ao Comitê de Política Monetária (Copom), as expectativas majoritárias são de alta de 0,25 ponto na Selic, para 10,75% ao ano. "No mesmo dia em que o Fed deverá iniciar um ciclo de flexibilização, o Banco Central do Brasil (BCB) deverá retomar o aumento das taxas num ambiente de forte crescimento interno, política fiscal frouxa, expectativas crescentes de inflação e um real mais fraco", observa o Goldman Sachs, em relatório.

Embora muitos esperam elevação de 0,25 ponto na Selic amanhã, há quem aguarde uma alta maior ou até mesmo manutenção, observa Rubens Cittadin, operador de renda variável da Manchester Investimentos. "Aqui tem muita incerteza", afirma.

Neste sentido, diz o operador da Manchester, há um comportamento divergente entre as bolsas em Nova York e na Europa e o Ibovespa, "por conta da expectativa de queda de 0,50 ponto nos EUA. Aqui caindo principalmente por conta de Vale e Petrobras, além da espera pelo Copom, para o qual não há um cenário claro", diz Cittadin.

Além do ritmo em si pelo Fed nesta quarta-feira, há incertezas quanto ao total do afrouxamento monetário pela autoridade monetária dos EUA, pois os indicadores econômicos têm apresentado resultados destoantes.

Há pouco, por exemplo, saíram as vendas do varejo norte-americano. Houve crescimento de 0,1% em agosto em relação a julho, o que superou a queda de 0,2% das estimativas de analistas. Já a produção industrial dos Estados Unidos subiu 0,8% em agosto ante julho. O resultado ficou acima da expectativa de analistas, de 0,2%. Os rendimentos dos Treasuries passaram a subir, mas a curva doméstica ainda seguia perto da estabilidade

Sem a referência do minério de ferro em Dalian, na China, onde ainda é feriado, as ações da Vale caem em torno de 0,40% refletindo as incertezas com a economia chinesa. E apesar do avanço para perto de 1,00% nas cotações do petróleo, os papéis da Petrobrás recuam cerca de 0,90% nesta manhã.

"Parece mais fluxo (venda de Ibovespa) com os investidores realizando lucros e/ou ajustando posição por conta do dado forte de hoje de manhã nos Estados Unidos", avalia Bruno Takeo, estrategista da Potenza Capital.

Às 11h12, o Ibovespa futuro cedia 0,24%, aos 134.806,59 pontos, após recuar 0,69%, na mínima aos 134.180,43 pontos, e depois de ir à máxima dos 136.720 pontos.

Ontem, o Índice Bovespa fechou com valorização de 0,18%, aos 135.118,22 pontos - o segundo fechamento de expansão.