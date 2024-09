Graciele Lacerda mostra boneca que mistura rosto de Zezé Di Camargo com o dela

Graciele Lacerda está radiante durante a gravidez! No dia 16 de setembro, ela compartilhou que, anos atrás, ganhou de Sabrina Sato uma boneca realista que misturava o rosto dela com o de Zezé Di Camargo.

Acho que em 2018, assim que eu e Zezé falamos que a gente queria ter filhos, que estava se programando para começar a fazer o tratamento para ter filhos, a gente fez uma matéria para Sabrina Sato, lá em casa, bem grande e foi bem legal. E aí ela deu para gente de presente uma boneca, daquelas reborn, que você pega uma foto sua, uma foto do seu companheiro e faz uma boneca como se fosse o seu filho ou sua filha, de como bebê viria. E aí a Sabrina Sato pegou uma foto minha, uma foto do Zezé e ela deu pra gente essa boneca como seria a nossa filha, relembrou ela.

Que continua:

Agora eu olhei para ela e lembrei exatamente disso, porque eu vou ter uma filha. Será que a Clara vai ser igual? Nossa, será que tem a ver, gente? Será que vai vir igual? Primeiro que é a coisa mais gostosa do mundo, parece de verdade. Olha essa carinha. Será que tem uma lógica? Vamos dar uma ajeitadinha no cabelinho, tirar a pepeta, ó o furinho [no queixo]. Será que vem? É uma misturinha minha com o Zezé. Olha isso, gente, vê se eu aguento! Que delícia, bebezinho de verdade. Os mesmo traços. Vou ver, né? Deixar aqui para a gente comparar depois, quando a Clarinha nascer.