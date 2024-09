Shakira deixa o palco após perceber pessoas filmando por baixo de seu vestido

Que situação! Shakira deixou o palco durante uma apresentação no fim de semana após perceber que um grupo de pessoas filmava por baixo de seu vestido, em Miami, nos Estados Unidos. A cantora tentou alertar os fãs para pararem com o ato, mas acabou não funcionando.

A situação ocorreu durante o seu novo single, Soltera, e as imagens mostram que ela está dançando com um aparente desconforto ao ficar puxando o vestido para baixo. No entanto, o incômodo não estava na peça do look, mas em um grupo de pessoas na frente do palco que insistia em gravar por baixo do vestido da cantora.

Ao mostrar às pessoas que ela sabia o que estavam fazendo, Shakira apontou para eles com um sinal de estou de olho. Mas ao perceber que a ação deles não havia parado mesmo com o pedido, ela fez um gesto de para mim, chega e saiu do palco.