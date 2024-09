Taka é alvo de ataques racistas e xenofóbicos em debate

Candidato à Prefeitura de Diadema, Taka Yamauchi (MDB) foi alvo de ataques racistas e xenofóbicos por parte de dois adversários na disputa pelo Paço durante debate realizado ontem à noite pela Rede Gospel. Marcio da Farmácia (Podemos) e Gesiel Duarte (Republicanos) fizeram comentários preconceituosos em direção ao emedebista, que manifestou sua indignação com a postura dos concorrentes.

“Eu só tenho a lamentar a postura dos demais candidatos, que mais uma vez agem de forma racista e xeno-fóbica. Isso aqui cabe processo, isso é coisa séria. O povo de Diadema, em sua maioria, é composto por migrantes nordestinos, e vocês precisavam respeitar a história desse povo. Esse tipo de brincadeira não cabe em um debate tão sério”, afirmou Taka.

Durante o segundo bloco, no qual os candidatos responderam perguntas do público presente no debate, Marcio e Gesiel usaram expressões que fazem referência a estereótipos de pessoas de origem japonesa para atacar o emedebista.

“O povo de Diadema não é bobo, nem burro, sabe que esse amarelo está vindo à cidade para desconstruir a cidade de Diadema. Sabe o que foi feito lá na SPObras (autarquia da Prefeitura de São Paulo comandada por Taka), que ele acabou com a SPObras, com milhões de licitações, que acabou com a cidade de Ribeirão Pires e está vindo a Diadema para destruir a cidade”, disse Marcio da Farmácia.

Minutos depois, Gesiel respondeu ao questionamento feito por um munícipe sobre Taka não morar em Diadema. “Tome cuidado, esse folasteilo não tem galantia”, disse o candidato do Republicanos.

Após a resposta de Taka, Marcio da Farmácia voltou ao microfone para se justificar. “(Acusação de) Xenofobia comigo não funciona, porque venho da periferia, venho da pobreza. Sei relacionar, sei cuidar das pessoas e ter educação. Então, comigo, xenofobia não funciona”, defendeu-se.

No último bloco, Gesiel também refutou a acusação feita por Taka de xenofobia. “Não sou xenófobo, não sou racista nem preconceituoso. Nossa fala aqui referente ao candidato Taka é que a comunidade japonesa de Diadema é muito bem-vinda em nossa cidade. São pessoas amáveis, educadas e pessoas do bem. Essas pessoas dizem que ele (Taka) não representa a classe nipônica da cidade”, declarou.

PESQUISA

Pesquisa realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas, a pedido do Diário, no início do mês mostrou que Taka Yamacuhi e José de Filippi Júnior (PT), postulante à reeleição, estão em condições de empate técnico. O ex-presidente da SPObras e principal nome da oposição soma 40,1% das intenções de voto, contra 39,3% do petista, que busca o inédito quinto mandato na região. Marcio da Farmácia apareceu com 8,1% e Gesiel com 1,1%.

O instituto ouviu 720 eleitores entre os dias 1º e 3 de setembro. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob código SP-01580/2024.