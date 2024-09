Sem o suspenso Otero, Peixe deve ter Laquintana contra Botafogo

Rómulo Otero será desfalque do Santos diante do Botafogo-SP, às 21h30 de quinta-feira, no Interior. pela Série B do Brasileiro. O meia-atacante venezuelano recebeu o terceiro cartão amarelo nos 2 a 1 sobre o América-MG, domingo, na Vila Belmiro, e deve ser substituído pelo ponta Laquintana.

O Peixe ocupa agora a segunda colocação, com 46 pontos, um a menos que o Novorizontino, que hoje recebe o Brusque-SC, penúltimo na classificação (26), no Interior paulista.