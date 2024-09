Timão busca revanche para avançar na Sul-Americana

Mesmo na luta contra o rebaixamento no Brasileirão, o Corinthians ainda acredita brigar por títulos em 2024 e, para isso, deve focar também nas copas. Pelas quartas de final da Sul-Americana, o Alvinegro tem a difícil missão de buscar uma revanche contra o Fortaleza, às 21h30 de hoje, no Ceará.

As equipes se encontraram no mesmo torneio no último ano, na fase de semifinais. Na oportunidade, o Fortaleza levou a melhor, em um placar agregado de 3 a 1. Na mesma edição, o time do Nordeste perdeu a decisão para a LDU, do Equador.

Desta vez, o Timão reconhece a dificuldade do encontro, mas confia em seus reforços para conseguir a classificação. O meia André Carrillo, que entrou em campo por 15 minutos na derrota para o Botafogo-RJ, no último sábado (14), deve realizar seu primeiro jogo entre os titulares. Já o atacante Memphis Depay não deve ir a campo hoje, mas existe a expectativa de que o holandês faça sua estreia no jogo da volta.

O zagueiro Cacá, o meia Charles e o atacante Yuri Alberto, que desfalcaram o time no último compromisso, voltam a ficar à disposição de Ramón Díaz. Por outro lado, o lateral-esquerdo Matheus Bidu e o volante Raniele sentiram desconfortos durante a preparação e não viajaram a Fortaleza.