Pedro Simples lança música com Carol Cavesso e Thaíde

A nova música do artista andreense Pedro Simples, intitulada Fazendo Valer, promete embalar o ouvinte em uma mistura eletrizante de rap com boogie. Ao lado de Carol Cavesso, da banda Abacaxepa, e do rapper Thaíde, o cantor e produtor compartilha relatos sobre experiências nas ruas, além da luta para fazer o sonho de viver da arte se transformar em realidade.

Na sexta-feira (20), a música estará disponível em todas as plataformas de áudio por streaming a partir das 0h. O lançamento do clipe oficial será feito no mesmo dia, a partir das 12h, no YouTube – o vídeo foi dirigido por Crial, com efeitos especiais por Purple Tapes.

Ao Diário, Simples conta que o projeto faz parte de seu novo álbum, Love Cassino, com previsão de estreia para o começo de 2025.

“Essa é uma nova fase na minha carreira, em que estou explorando músicas que vão para uma área mais dançante. Faz parte de algo maior: o meu segundo disco”, detalha Simples. “Quando recebi o instrumental do DJ B8, pensei logo em chamar o Thaíde. Já tínhamos trabalhado junto e achei o ‘som’ a cara dele. Na minha parte (da letra), relatei um pouco sobre minha vivência em Santo André e o contato com a ideologia de rua”, completa.

De acordo com ele, as rimas fazem um contraponto entre as experiências da vanguarda e da nova geração do rap. “O Thaíde desenhou a parte dele em cima das minhas, mas a partir da visão de quem tem 40 anos de experiência na cultura Hip Hop. Os versos conversam entre si”, explica.

Na letra, Thaíde cita a história dele no Largo de São Bento, considerado como o berço do Hip Hop em São Paulo, enquanto Simples fala a partir da perspectiva nas ruas andreenses.

"Trabalhar com o Pedro é simples, não tem segredo. Há algum tempo, sempre que possível, a gente tem se encontrado nos estúdios pra fazer produções. Ele também tem atuado como técnico de som, em alguns shows meus, de maneira muito competente. Quando ele mandou a música pra eu ouvir, gostei bastante da letra e da ''''''''levada''''''''. Então, decidi seguir o mesmo caminho lírico e deu certo. A música rap é o gênero que mais mistura ritmos e estilos. Se um dia perder essa característica, perde também sua relevância. Fazendo Valer é música perfeita pra qualquer tipo de pista", pontua Thaíde.

Para Simples, que faz questão de sempre enaltecer a cidade em suas composições, Santo André é um polo cultural efervescente. “A arte transborda aqui. Sinto que ainda falta um olhar para os artistas da região para que eles possam ser capacitados a ver sua arte acontecer de uma maneira mais concreta. Poucos conseguem fazer um disco, por exemplo. Ainda temos que melhorar na questão de leis de incentivo (à cultura), mas seguimos na luta”, avalia.

Pedro Simples lançou seu primeiro álbum Carmim, em 2020. Com o novo projeto, ele pretende manter o teor político nas letras, mas explorando outras possibilidades musicais.

“Em ambos sigo exaltando o que é produzido em Santo André. Com a música Fazendo Valer, isso é feito de uma forma mais descontraída. O Carmim era uma conversa séria com o ouvinte. Esse ‘som’ novo é uma troca de ideia em uma mesa de bar, sem perder sua importância. Em todas as composições, sigo tentando trazer temas sobre a colonização, a forma como nos tratamos, o respeito que temos uns com os outros. O lado político continua, mas, agora, a partir da dança.”

Para completar a parceria, Pedro Simples convidou a cantora Carol Cavesso, também de Santo André. “Pedro já tinha a letra toda da música e eu vim com as melodias do refrão e dos backing vocals a partir de um convite totalmente despretensioso. Ele sabia que eu nunca tinha feito rap e apostou na mistura. Eu me diverti muito na gravação e isso já é um ótimo indicativo. Pedro é incrivelmente talentoso e determinado. Com certeza o público vai adorar esse lançamento e os próximos também”, relata.

Integrante da banda Abacaxepa, marcada pela sonoridade tropicalista, Carol estava grávida quando participou das gravações do clipe. “Foi muito simbólico. Adoro o fato de termos um registro tão lindo desse momento, ilustrando o refrão que fala justamente sobre observar o mundo e prosseguir. Isso me passa uma mensagem bonita de confiança no que tem guardado para nós lá na frente enquanto humanidade”, conclui.