No Shopping ABC, CineMaterna exibe Beetlejuice nesta terça-feira

Nesta terça-feira (17), às 14h10, acontece a sessão CineMaterna na PlayArte do Shopping ABC. Na sessão especial para famílias com bebês de até 18 meses, será exibido o novo filme do diretor Tim Burton, 'Os Fantasmas Ainda se Divertem - Beetlejuice Beetlejuice'.

Segundo a organização, crianças acima de 18 meses e acompanhantes são bem-vindos também.

Entre os diferenciais da atração estão: trocadores dentro da sala de cinema, equipados com fraldas e lenços umedecidos; estacionamento para os carrinhos de bebê; sala com ar-condicionado ameno; som do filme mais baixo; ambiente levemente iluminado para que o público possa circular durante a sessão com segurança; tapete EVA para bebês que já engatinham ou caminham.

Após cada sessão, as voluntárias convidam as famílias para um bate-papo descontraído próximo ao cinema.

EXPANSÃO

A Associação CineMaterna é uma organização sem fins lucrativos instituída por mães, pioneira em organizar sessões de cinema especiais para famílias com bebês de até 18 meses. Presente já me 47 cidades brasileiras e fundada em agosto de 2008 na cidade de São Paulo por mães que, a intenção é formulada para sessões de cinema nas quais os filmes, em sua maioria, são direcionados ao entretenimento dos adultos, entretanto a sala de cinema é totalmente adaptada e acolhedora para os bebês.

Em 15 anos de história, o projeto já levou mais de 238 mil famílias em mais de 10 mil sessões realizadas.