Sete novos pontos de ônibus são instalados em Ribeirão Pires

A Secretaria de Segurança Urbana, Mobilidade e Defesa Civil de Ribeirão Pires completou a segunda etapa de instalação de sete novos pontos de ônibus em diversos bairros da cidade. A colocação das paradas atende demanda dos moradores do município.

Os sete pontos de ônibus foram instalados nos seguintes endereços: Rua Santino Gianasi, Rua Circular, Rua Eugênio Roncon, dois na Rua Olímpia Cata Preta, Rua Antônio Matias e Avenida Capitão José Gallo.

Os novos mobiliários urbanos contam com cobertura, assentos e espaço reservado aos cadeirantes, para que também fiquem abrigados do Sol e da chuva enquanto aguardam os coletivos. Além disso, junto aos pontos de ônibus também foram instaladas lixeiras.

As paragens são feitas aço e receberam pintura específica para suportar a luz do sol e também de outras intempéries do clima, como chuva e garoa. Os mobiliários foram pintados de azul e amarelo e todos contém o símbolo específico para pessoa com deficiência.

Na primeira fase das intervenções, os espaços selecionados para receber os pontos de ônibus foram avenidas com maior circulação de ônibus, como: Rua Olga Giorgetti Juliato, Estrada Sapopemba, Avenida Santa Rita, Rua Indianápolis, Rua Adibe Eid, Avenida Francisco Tometich, Avenida Santa Clara e Avenida Sacadura Cabral, o que totalizou 26 paragens.