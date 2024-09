Santo André abre inscrições para curso sobre Inteligência Artificial

A Prefeitura de Santo André informa nesta segunda-feira que, em parceria com o Instituto Fênix, está com inscrições abertas, até dia 1º de outubro, para o curso gratuito “Introdução à Inteligência Artificial e Tecnologias Inovadoras”, que será ministrado no Centro Público de Formação Profissional (CPFP) Valdemar Mattei, no bairro Silveira, pela segunda vez.

Com carga horária de 12 horas, divididas em duas aulas por semana (terças e quintas), a qualificação será realizada de 3 a 15 de outubro, sendo executada em níveis e ciclos.

Durante as aulas, serão abordados pelo curso a introdução à Inteligência Artificial, fundamentos, redes neurais, processo, visão computacional e um desenvolvimento de um projeto prático, utilizando as técnicas aprendidas durante todo o curso.

As inscrições devem ser realizadas até dia 1º de outubro no link https://www.escoladeouro.com.br/course/Introducao-Inteligencia-Artificial-e-Tecnologias-Inovadoras-03-10-Noite-CPFP-Valdemar-Mattei.

Os pré-requisitos são que os candidatos sejam maiores de 16 anos e residam em Santo André. É necessário estar cursando ou ter concluído o ensino médio.