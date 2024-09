Após 1ª vitória, Tigre entra de vez na briga pelo acesso à Série B

Sem o treinador Ricardo Catalá à beira do campo, por cumprir suspensão, o responsável por comandar o São Bernardo FC na terceira rodada do quadrangular da Série C do Brasileiro foi o auxiliar técnico Kelly Guimarães, importante para que o clube conquistasse a primeira vitória na segunda fase do torneio.

O auxiliar foi responsável pela entrada de Felipe Garcia aos 21 minutos do segundo tempo, e a mudança fez efeito de modo imediato, já que dois minutos após pisar no gramado, o atacante aproveitou a chance e balançou as redes no único gol da partida.

“Sabíamos que seria um jogo duro, porque são duas equipes que disputam o acesso à Série B. Tivemos paciência para definir a partida ofensivamente, e não sofremos na defesa em nenhum momento”, analisou Kelly Guimarães em coletiva.

Com o triunfo, o Tigre chegou aos quatro pontos na tabela, e atualmente ocupa a terceira colocação. A rodada favoreceu o time do Grande ABC, já que foi o único da Chave B a vencer seu compromisso. O empate por 0 a 0 entre Remo e Volta Redonda deixou o Aurinegro a apenas um ponto dos líderes. Uma vitória diante novamente do Botafogo-PB, às 20h de sábado, em João Pessoa, na abertura do returno, levará o São Bernardo FC à zona do acesso, no mínimo na segunda colocação. Os donos da casa são os lanternas do grupo, sem vitória e com apenas um ponto somado nesta etapa. E a equipe do Grande ABC estará reforçada por Catalá na área técnica.

De acordo com o auxiliar Kelly Guimarães, o objetivo do São Bernardo está sendo cumprido. “Conseguimos entrar de vez na briga. Sabemos que estamos na competição, temos mais três jogos para decidir nosso acesso à Segunda Divisão”, completa o profissional.

VITÓRIA ESPECIAL

Além de ajudar o Tigre na corrida em busca da Série B, o triunfo contra o Botafogo teve um sabor especial ao goleiro Alex Alves, que comemorou sua 100ª aparição com a camisa aurinegra.

O atleta chegou ao São Bernardo em 2022, e fez parte da campanha na Série D que levou o clube à Terceira Divisão nacional pela primeira vez na história, além do título da Taça Independência, em 2023.

Hoje com 37 anos, o goleiro é o capitão e um dos líderes do elenco, além de ídolo da torcida. “É um clube especial. Em 100 jogos aqui, vivi muitas coisas boas, muitos momentos com o torcedor. E é isso o que me deixa feliz e animado para evoluir ainda mais e fazer este clube chegar onde merece”, afirmou Alex Alves.

Como forma de reconhecer a trajetória na agremiação, a diretoria do São Bernardo FC presenteou o goleiro com uma placa especial em comemoração aos 100 jogos disputados.