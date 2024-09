Wanessa Camargo revela detalhes do término relâmpago com Dado Dolabella: Preferi me afastar

Durante o programa De Lado Com a Loba no Rock In Rio, Wanessa Camargo revelou detalhes do término relâmpago com Dado Dolabella, após a sua saída do BBB24. Ao longo da conversa com Fernanda Bande, a cantora também relembrou como foi a sua eliminação do reality.

No bate-papo, a artista relatou como ocorreu o término com Dado:

- A gente sai pancada e eu saí ouvindo muita gente, por isso preferi me afastar do Dado. Nas primeiras duas semanas, a minha cabeça estava em Marte, eu queria voltar lá para ficar com vocês. A única coisa que eu conseguia me ajeitar era com os meus filhos, mesmo assim eu tinha que me esconder, para ficar no meu mundinho e fundinho. Eu estava entrando em um poço. Depois de duas semanas que eu começo a ter a cabecinha no lugar, porque aconteceram algumas coisas, em que tive que dar um tapa na minha cara.

Wanessa então falou sobre a sua saída e revelou que não aceitaria um novo convite:

- Não [iria de novo], não no mundo atual! Eu acho que tem uma coisa que percebi e que fui muito inocente nesse lado. A quantidade de fake news que vi quando saí, me assustou muito. Então, é diferente de 20 anos atrás, quando o programa começou, que não tinha muito isso. Eram pessoas que não estavam assistindo tanto, realmente vendo e acreditavam. Aquilo prolifera de uma maneira e mexe com a tua vida. Ainda mais a gente, que é mãe! Porque eu acho que ali é o lugar que a gente não pode mexer.

Dado também comentou como é difícil ver sua amada recebendo ataques, desaprovando o namoro:

- Tenho pena de quem critica. É uma lástima porque quem critica não conhece a Wanessa que eu conhece, a essência dela. Ela tem uma pureza e uma simplicidade... Hoje em dia é critica para tudo quanto é lado, a internet virou um tribunal e todo mundo virou juiz. É um julgamento de quem está vendo, não tenho como julgar o que outra pessoa acha.