André Luiz Frambach será par romântico de Dandara Queiroz em No Rancho Fundo

Vem aí! Dandara Queiroz, a Benvinda de No Rancho Fundo, e André Luiz Frambach posaram juntos pela primeira vez, como novo par romântico da novela global. O ator surgirá na produção como Elias Crisóstomo no início do mês de outubro e se aproximará da personagem por conta da escola para adultos de Lasca Fogo.

Animada com o novo parceiro de cena, Dandara contou com exclusividade ao ESTRELANDO que no começo se sentiu meio insegura, já que essa vai ser a sua primeira trama amorosa na televisão.

Antes de trabalhar com o André, me sentia muito insegura com o que poderia vir pela frente. Essa vai ser a minha primeira trama amorosa na tv. Quando fizemos nosso primeiro ensaio juntos, foi um alívio imenso, contou.

A atriz, de 26 anos de idade, ainda revelou um pouco como está sendo ter essa troca com o ator, que mudou - e muito - o visual para viver Elias.

Eu agradeci tanto a parceria, disposição e dedicação que ele teve comigo, nós estamos trabalhando com muito afinco em forma de agradecer toda equipe e público pela confiança no nosso trabalho, tenho certeza que vão perceber quando assistirem.

E aí, ansiosos?

Vale pontuar que Dandara é de origem tupi-guarani e, além de fazer sucesso na novela das seis, faz sucesso também nas redes sociais compartilhando as pinturas corporais indígenas que faz.