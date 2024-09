Fabiana Justus volta ao hospital para fazer tratamento mensal: - Estou super confiante

Fabiana Justus compartilhou com o mundo seu diagnóstico de leucemia mieloide aguda no dia 25 de janeiro. Desde então, ela vem usando suas redes sociais para compartilhar detalhes de seu tratamento contra o câncer.

Nesta segunda-feira, dia 16, ela voltou ao hospital para fazer mais uma aplicação do tratamento mensal contra a doença. No Instagram, a influenciadora contou que recebe um combo de remédios também para lidar com as dores de cabeça e enjoos que o tratamento lhe causa:

- Mas está todo mundo chocado que eu já acordei assim, acho que eu já acostumei com a sedação, estou tranquila.

Na sequência, ela ainda contou que os exames foram bastante positivos e não há nenhuma nova preocupação no momento:

- Está tudo certo. Estou super confiante, super feliz.