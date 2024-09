Política e economia. A presença do Banco Noroeste. E de Wallace Simonsen. A velha vila... ...volta a ser cidade

“A identidade cultural do Grande ABC passa pela formação do seu parque industrial. E a classe política, das mais diversas gerações, manteve postura que passou pela dobradinha com a economia”.

Coluna Memória, domingo, 18-9-1994.

Em 1994 iam longe os tempos de 1944 quando, pela primeira vez, a região se dividiu em dois grandes espaços: de um lado, Santo André, abrangendo a linha São Caetano, Utinga, Capuava, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Campo Grande e Paranapiacaba; de outro, São Bernardo, abrangendo os distritos de Diadema e Riacho Grande, e imensa faixa da Serra do Mar e da Represa Billings.

Começava a se delinear o futuro conjunto das Setecidades, tema que neste 2024 começa a ser estudando, em conjunto, pelos memorialistas do Grande ABC.

A exposição de 1994 no conjunto Vera Cruz contou essa história.

Final dos anos 40

Wallace Simonsen, do Banco Noroeste, já havia deixado a Prefeitura de São Bernardo, sucedido por Tereza Delta. Mantinha, ainda, sua casa de campo em Nova Petrópolis, a Chácara Silvestre, onde recepcionou políticos e empresários, entre os quais José Carvalho Sobrinho (que havia deixado o cargo de prefeito-interventor de Santo André), Emilio Barakat, Oswaldo Haeser, Diosnio Machado e Armando Setti.

Aquele grupo, documentado em foto, se colocava na oposição à primeira mulher a ocupar um posto político de destaque na região, a prefeita Tereza Delta. Formava-se uma oposição que, no início dos anos 1950, iria eleger Lauro Gomes prefeito.

Simonsen, agora na condição de banqueiro, iniciava as obras do novo prédio do Banco Noroeste, inaugurado em 1955, pouco depois de sua morte, e que recebeu o seu nome: Edifício Wallace Simonsen.

Na Expo-Acisbec, também esta história foi contada.

MARCAS. A inauguração do busto de Wallace Simonsen na Praça Lauro Gomes e a estande do Banco Noroeste na Vera Cruz: reaproximavam-se os laços entre a cidade e o Grupo Simonsen, que resultaria num livro sobre os 75 anos do Banco Noroeste

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 18 de setembro de 1994 – Edição 8809

POLÍTICA – Pesquisa IMES/Diário mostrava que o eleitor preferia candidatos da região. Favoritos à Câmara Federal: Celso Daniel, Zé Augusto e Duílio Pisaneschi; à Alesp, Gilson Menezes, Waldir Cartola e Professor Luizinho.

Festa do esporte.

Festa da memória.

Dobradinha em São Paulo: Instituto Histórico e Geográfico e Panathlon Clube se unem e celebram hoje, dia 18, a partir das 19h, os 90 anos da Federação Universitária Paulista de Esportes e os 50 anos do Panathlon.

No programa, a palestra “Jogos Olímpicos de Paris”, pelo presidente do Panathlon, Georgios Stylianos Hatzidakis.

Usará da palavra o presidente do IHGSP, professor João Tomás do Amaral.

Professor Aristides Almeida Rocha fará nova rodada de lançamento do livro “O Futebol Brasileiro e Argentino: desavenças e mútua admiração”.

Local: Associação Cristã dos Moços: Rua Nestor Moreira, 137. Vai ter pizza. Reservas: adm@ihgsp.org.br – (11) 3242-8064.

HONRARIA. Medalha do IV Centenário da Fundação da Cidade de São Paulo: outorga pelo IHGSP a Carlos de Léon, conselheiro para as Américas do Panathlon Internacional

EM 18 DE SETEMBRO DE...

1904 – Vila de São Bernardo anunciava para aquele domingo, dia 18, a festa do Divino Espírito Santo. Capitão Luiz Casa era o encarregado da festa.

NOTA DA MEMÓRIA – Capitão Luiz Casa hoje é nome da via que interliga o quilômetro 23 da Via Anchieta ao bairro dos Casa e que no passado se chamou Estrada do Portão do Tiro.

Canta Itália

Marquitho Riotto, são-bernardense, permanece na Itália, de onde transmitirá mais um programa, agora internacional.

No "Momento Memória", a história da família Anile, com raízes em Santo André desde o início da década de 1950.

Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Hoje, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9, em cadeia com a Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Celebram aniversário em 18 de setembro: em Minas Gerais, Aimorés, Espera Feliz e Lambari; no Paraná, Boa Ventura de São Roque; no Rio Grande do Norte, Carnaubais; no Mato Grosso, Diamantino; e na Bahia, Feira de Santana.

HOJE

Dia Nacional da TV

Dia dos Símbolos Nacionais

Dia Nacional de Conscientização e Incentivo ao Diagnóstico Precoce do Retinoblastoma, tipo de câncer no olho mais comum na infância.

São José de Cupercino

18 de setembro

Italiano do Sul (1603-1663). Franciscano. Dotado de dons sobrenaturais. Padroeiro dos estudantes.

