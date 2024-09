Obituário - 17 de setembro de 2024

SANTO ANDRÉ

Lourdes Finotello Anselmo, 98. Natural de Guaxupé (Minas Gerais). Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 12. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Amélia Lopes Di Pietro, 91. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Ipiranga, em São Paulo. Dia 12, em Santo André. Cemitério do Araçá, na Capital.

Zélia Maria de Albuquerque Cavalcanti, 91. Natural de São José do Mipibu (Rio Grande do Norte). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Aparecido Alves da Fonseca, 84. Natural de Socorro (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elizabete Laranjeira da Silva, 84. Natural de Itabuna (Bahia). Residia no Parque Industriário, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carmen Cervera Gracia, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Jamaica, em Santo André. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

João Garcia Reveles, 77. Natural de São Caetano. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 12. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Vilma Cândida de Souza, 77. Natural de Santo André. Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Maria de Lourdes da Silva, 76. Natural de Viradouro (SP). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 12. Jardim da Colina.

Salvador dos Santos, 74. Natural de Caracol (Piauí). Residia no bairro Capuava, em Santo André. Autônomo. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Clodoaldo Santos, 70. Natural de Cedro de São João (Sergipe). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Nelson da Silva, 69. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Pedro Alves Filho, 82. Natural de Córrego Danta (Minas Gerais). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 12, em Santo André. Cemitério Municipal de Córrego Danta.

Edson Aparecido da Silva, 68. Natural de Santo André. Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sônia Maria Albanez, 66. Natural de Mandaguari (SP). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 12. Memorial Planalto.

Maria Madalena Pinto Santiago, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Auxiliar de produção. Dia 12. Memorial Phoenix.

Mauriceia Alves Silva de Oliveira, 62. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Otávio Neto, 61. Natural de Sousa (Paraíba). Residia na Cidade Júlia, em São Paulo. Cobrador. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Roberto Aleandri, 60. Natural de Itajobi (SP). Residia no Jardim Sapopemba, em São Paulo. Dia 12, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Irenice Romualdo da Cruz, 53. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Professora. Dia 12. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Amilton Marques dos Santos, 47. Natural de Senhora do Bonfim (Bahia). Residia no Jardim Cipreste, em Santo André. Ajudante geral. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cosmo Ferreira Alves, 44. Natural de Marcelino Vieira (Rio Grande do Norte). Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Autônomo. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ariele da Silva Alva, 21. Natural de Seabra (Bahia). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Mario Mognon, 84. Natural de Jaguariúna (SP). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 12, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Adriana Mannoni Dal Col, 88. Natural da Itália. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 12. Cemitério das Lágrimas.

Maria Rita Fernencio Peixoto da Silva, 71. Natural de Petrópolis (RJ). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 12. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Cecília Delboni, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 11. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Zizina Aroeira da Silva, 101. Natural de Maranguape (Ceará). Residia no bairro Eldorado. Dia 11. Vale da Paz.

Raimundo Pereira da Silva, 89. Natural de Jeremoabo (Bahia). Residia no bairro Taboão. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Josefa Cabral da Silva, 87. Natural de Bonito (Pernambuco). Residia no Jardim Rubilene, em São Paulo. Dia 11. Vale da Paz.

Francisca Maria de Jesus, 86. Natural de Mauriti (Ceará). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 12. Cemitério São Francisco, em Buritizinho, Mauriti (CE).

Irene Ferreira dos Santos, 85. Natural de Ribeira do Pombal (Bahia). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Josefa Francisca da Silva, 84. Natural de Mauriti (Ceará). Residia na Vila Capela, em São Paulo. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Severina Leôncio Nascimento, 79. Natural de Cupira (Pernambuco). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Antonio Kanato Suzuki, 78. Natural de Guaraçaí (SP). Residia no Jardim das Nações, em Diadema. Dia 11, em Diadema. Cemitério Congonhas, na Capital.

Maria de Lourdes Leoni Maqui, 78. Natural de Igaraçu do Tietê (SP). Residia no Jardim Ruyce, em Diadema. Dia 11. Vale da Paz.

José Dias Filho, 77. Natural de Itabuna (Bahia). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 11. Vale da Paz.

Marlene Maria da Conceição da Silva, 64. Natural de Ipanema (MG). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria José da Conceição Silva, 62. Natural de Cortes (Pernambuco). Residia no Centro de Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Rodrigo Gabriel Pires, 37. Natural de Goiânia (Goiás). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Letícia da Silva Calixto, 36. Natural de Diadema. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Philipe Moreira Barbosa, 13. Natural de Diadema. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Menor. Dia 12, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

MAUÁ

Mafalda Zeneratto Gentile, 89. Natural de Taquaritinga (SP). Residia na Vila Santa Cecília, em Mauá. Dia 12, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Claudio Pinto, 76. Natural de Mauá. Residia na Vila Vitória, em Santo André. Dia 12, em Santo André. Cemitério da Saudade, em Vila Vitória.