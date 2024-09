Jogador Endrick oficializa união com Gabriely Miranda: Enfim, casados

Viva o amor! Na manhã desta segunda-feira, dia 16, Gabriely Miranda anunciou que oficializou a união com Endrick, jogador do Real Madrid e ex-Palmeiras. A influenciadora abriu o álbum de fotos do ensaio que realizou com o amado e celebrou o momento.

Mateus 19:6: Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Enfim, casados.

Através dos comentários, o casal recebeu diversas mensagens de carinho dos fãs e amigos:

Tudo de mais maravilhoso para vocês, escreveu uma.

Lindosss!! Deus abençoe muito vocês, desejou uma segunda.

Affffff!!!! Vocês são perfeitos, toda felicidade do mundooooo pra vocês, celebrou uma terceira.

Vale pontuar que os dois se mudaram recentemente para Espanha após Endrick ser transferido para o Real Madrid.