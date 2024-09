Celular, cofre ambulante

A declaração do diretor do Demacro (Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo), Júlio Gustavo Vieira Guebert, sobre a prioridade da Polícia Civil no combate ao crime virtual, é uma medida acertada e necessária diante da crescente sofisticação das fraudes digitais. Com o avanço tecnológico, o cenário do banditismo se transformou, e as ações criminosas, antes restritas ao roubo físico, agora migram para o ambiente cibernético, tendo os dispositivos móveis como principal alvo. De fato, o dinheiro, antes protegido em carteiras e contas bancárias físicas, passou a estar acessível em aplicativos e senhas armazenadas em celulares, tornando esses aparelhos o novo foco dos meliantes.

Casos de golpes envolvendo transferências bancárias via Pix, clonagem de WhatsApp e roubos de dados pessoais são apenas alguns dos exemplos mais comuns de como a tecnologia facilita a ação dos infratores. Em São Paulo, assim como em outras grandes cidades, como as sete do Grande ABC, essas práticas vêm crescendo em ritmo alarmante. Portanto, a priorização do combate a esse tipo de crime, como defende Guebert, não só acompanha as transformações da criminalidade, mas também amplia a capacidade das autoridades de proteger os cidadãos. A cibercriminalidade afeta vítimas de todas as classes sociais e idades, evidenciando que esse é um problema amplo e urgente.

Para tornar as investigações mais eficientes, é fundamental que a Polícia Civil amplie sua capacidade tecnológica e invista em capacitação especializada para lidar com os novos métodos de ataque virtual. Ferramentas de rastreamento de IP, cooperação com operadoras de telefonia para monitorar e bloquear celulares roubados, além de parcerias com instituições financeiras, são estratégias que podem melhorar a detecção e prevenção desses crimes. Ao priorizar a segurança digital, a polícia não apenas acompanha o avanço tecnológico, mas se posiciona de forma mais eficaz para proteger a população em um cenário onde o telefone celular passou a ser, literalmente, um cofre ambulante.