Grande ABC soma 990 vagas de emprego em centros municipais

Os serviços de recolocação profissional das prefeituras do Grande ABC oferecem nesta semana 990 vagas de emprego. São postos disponibilizados por empresas que atuam nos segmentos da indústria, comércio ou serviços.

Em Santo André, são 143 vagas, que podem ser consultadas pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal Gov.br, por meio do link: https://servicos.mte.gov.br.

Entre os destaques estão 41 vagas para auxiliar de limpeza, dez para montador de centrais elétricas e dez para ajudante de carga e descarga. O atendimento presencial ocorre de segunda a sexta-feira na Praça IV Centenário, 1, no Centro de Santo André.

Em Mauá, o Sine – Casa do Trabalhador tem 225 oportunidades profissionais. O destaque desta semana fica por conta das mais de 130 vagas que não exigem experiência, entre as quais estão as de operador de supermercado, servente de obras, jovem aprendiz, balconista de açougue, estágio em administração, operador de caixa e coquilheiro.

A lista completa, inclusive de oportunidades que exigem experiência, além de benefícios, salários e locais de trabalho pode ser consultada em https://sistemas.maua.sp.gov.br/Vagas/.

Os interessados devem comparecer ao Sine – Casa do Trabalhador, na Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz. O trabalhador deve estar com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos (quem ainda tiver na versão impressa). O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Em São Caetano, são 437 oportunidades de trabalho. Os interessados devem acessar o site da Prefeitura (www.saocaetanodosul.sp.gov.br) e clicar em Portal do Emprego. Na página é possível verificar as vagas existentes e fazer o cadastro.

Em Diadema, o Centro Público de Emprego e Renda tem 185 vagas, para todos os níveis, incluindo cinco exclusivas para pessoas com deficiência e sete de estágio. Destaque para as 40 vagas na área de limpeza e 30 de operador de produção na indústria. Para se candidatar, basta cumprir os requisitos e acessar https://emprega.diadema.sp.gov.br/.