Marçal compara cadeirada em debate a facada de Bolsonaro e tiro em Trump

O influenciador Pablo Marçal (PRTB) publicou uma foto em seu Instagram comparando a cadeirada que levou do apresentador José Luiz Datena (PSDB) durante o debate deste domingo, 15, na TV Cultura, aos atentados sofridos por Jair Bolsonaro (PL) e Donald Trump. O ex-presidente brasileiro foi esfaqueado durante a campanha presidencial de 2018, enquanto o ex-presidente norte-americano foi alvo de um atentado a tiros durante um comício na Pensilvânia este ano.

"Por que todo esse ódio?", escreveu Marçal em uma publicação no Instagram. A foto compartilhada pelo ex-coach mostra o exato momento dos três episódios.

A cadeirada de Datena em Marçal resultou na expulsão do apresentador, que posteriormente afirmou estar arrependido do ocorrido. Marçal deixou o programa alegando mal-estar.

A equipe de campanha do empresário informou que ele foi levado ao hospital para receber atendimento médico "em caráter emergencial". "Marçal está ferido, com suspeita de fraturas na região torácica e muita dificuldade para respirar", disse, em nota, a assessoria de imprensa do ex-coach.

O episódio foi classificado pelo apresentador do debate, o jornalista Leão Serva, como "um dos eventos mais absurdos da história da televisão brasileira". Após a expulsão de Datena, o debate continuou com quatro candidatos: Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Tabata Amaral (PSB) e Marina Helena (Novo).