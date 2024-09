Jeremy Allen White ganha prêmio de Melhor Ator de Comédia no Emmy

O ator do ano! Neste domingo, dia 15, Jeremy Allen White ganhou um dos principais prêmios do Emmy 2024. O artista foi escolhido o Melhor Ator de Comédia por The Bear.

O artista, que namora com Rosalía, é o protagonista da série sobre o cotidiano cheio de emoções de uma cozinha de um restaurante. A produção é atualmente a com o maior número de indicações no Emmy.

A indicação do programa na categoria de comédia recebeu críticas dos internautas por não ser exatamente o formato conhecido pelos fãs. Mas a escolha é feita pela produtora de The Bear.