Ana Paula Siebert comenta nova fase de Vicky Justus: Grita do nada

Se tornar mãe ou pai nunca é algo fácil, afinal, as crianças podem ser verdadeiros desafios na vida. Acontece que Ana Paula Siebert não se exclui da regra e está passando bons bocados com Vicky Justus, primeira filha com Roberto Justus.

A pequena está com quatro anos de idade e está passando por uma fase que faz a mamãe ficar de cabelos em pé. Nos Stories, Ana contou que em alguns momentos a filha se descontrola e acaba gritando e chorando muito.

Para exemplificar as birras de Vicky, Siebert contou um caso recente que aconteceu quando elas estavam fazendo a rotina noturna.

- Foi escovar o dente, mordeu a boca, teve uma crise de choro, mas uma crise de choro, que ela tá numa fase, que ela tem umas crises de choro e ela começa a sair do giro, começou o relato.

- Não sei se é a idade, mudou de escola, está muito cansada... Mas ela tem umas crises assim, que ela grita, que parece que está tipo assim... Se algum vizinho escutar acha que eu estou maltratando minha filha, porque grita, grita, do nada.