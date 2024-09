Graciele Lacerda mostra barriguinha da primeira gravidez com Zezé Di Camargo

Graciele Lacerda está aproveitando muito sua primeira gravidez com Zezé Di Camargo e está radiante com o momento que vive. Neste domingo, dia 15, a influenciadora esbanjou a barriguinha em uma publicação ao lado do maridão.

Lacerda acompanhou o cantor em mais de seus shows - algo que já é comum para eles. Mas foram os registros da pequena família que deixou tudo melhor. Nas fotos, o casal aparece com o cachorro de estimação nos bastidores da apresentação.

É importante lembrar que a bebê se chamará Clara e é a terceira filha de Zezé, no entanto, é sua primeira herdeira com Graciele. O sexo da neném foi revelado durante um chá de bebê no fim de agosto.