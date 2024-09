Maria Joaquina e Cirilo? Larissa Manoela e Jean Paulo se reencontram em Rock in Rio

Amigos há mais de 10 anos, Larissa Manoela e Jean Paulo se reencontraram no Rock in Rio no último sábado, dia 14. Atores trabalharam juntos na novela Carrossel de 2013 e nos filmes da franquia nos anos seguintes interpretando os tão conhecidos Maria Joaquina e Cirilo.

A cantora e atriz publicou em seu Instagram alguns registros com seu marido, André Luiz e alguns amigos na sua segunda noite de festival e entre as fotos estava uma dela com Jean.

Apesar de não terem perdido contato após o fim das gravações dos filmes, os encontros entre eles costumam causar nostalgia entre os internautas que adoram reviver a memória dos dois juntos.