Trump critica Taylor Swift após apoio a Kamala Harris nas eleições

O ex-presidente dos Estados Unidos e atual candidato republicano à presidência, Donald Trump, voltou a se envolver em uma polêmica neste domingo (15). Em uma postagem feita em sua rede social, Truth Social, Trump declarou: "Eu odeio a Taylor Swift". A afirmação surge após a cantora americana ter manifestado apoio à adversária de Trump nas eleições, a candidata democrata Kamala Harris.

Taylor Swift fez a declaração pública após acompanhar o debate presidencial entre Harris e Trump, exibido pela emissora ABC News no último dia 10 de setembro. Em uma postagem no Instagram, a artista incentivou seus seguidores a se informarem sobre as eleições e os candidatos. “Como muitos, assisti ao debate desta noite. Se você ainda não o fez, agora é um bom momento para pesquisar as questões em jogo e as posições que esses candidatos assumem”, escreveu a cantora, destacando sua preocupação com as propostas políticas para o futuro dos EUA.

Além disso, Swift desmentiu um rumor divulgado pela equipe de Trump de que ela apoiaria sua candidatura. Em um comunicado, a artista classificou como “falsa” a informação e expressou seu temor em relação ao uso de inteligência artificial (IA) para espalhar desinformação. “Recentemente, fui informada de que uma IA ‘minha’ endossando falsamente a candidatura presidencial de Donald Trump foi postada pela sua campanha", afirmou. Ela ainda reforçou seu apoio a Kamala Harris e Tim Walz, candidatos democratas para as eleições de 2024.

Taylor já havia se posicionado politicamente em 2020, quando declarou apoio a Joe Biden, também criticando abertamente Trump em um documentário da época. A relação tensa entre a artista e o ex-presidente continua a chamar atenção, especialmente durante o período eleitoral.