Bruna Marquezine e João Guilherme são flagrados trocando carícias no Rock in Rio

Bruna Marquezine e João Guilherme estão curtindo o Rock in Rio bem grudadinhos e juntinhos desde o primeiro dia. Dessa vez, durante o show da banda Imagine Dragons, os dois foram flagrados no maior clima de romance.

Os dois estavam no meio do grande público, abraçadinhos e trocando carícias quando foram flagrados pela transmissão oficial do festival e nem tentaram se esconder das câmeras. Importante lembrar que o casal ainda não publicou fotos juntos nas redes sociais, mas já estão sendo relacionados há alguns meses.

Na sessão de comentários da publicação feita, os internautas se derreteram pelo vídeo e pelo momento.

Lindos demais, comentou Ticiane Pinheiro.

Bruna está parecendo uma adolescente e seu primeiro amor de escola. Está radiante, disse um fã.

Eles são lindos e eu estou amando eles juntos, publicou mais um.

Além das palavras de amor e carinho, muitos seguidores deixaram vários emojis de carinho, carinhas apaixonadas e corações vermelhos.