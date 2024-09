Ana Hickmann usa vestido com mais de 100 mil pérolas para noivado com Edu Guedes

Viva o amor! Ana Hickmann e Edu Guedes oficializaram o noivado no último sábado, dia 14, no interior de São Paulo. O casal optou por um almoço intimista, com apenas 50 convidados entre amigos mais íntimos e familiares.

Para a ocasião, a apresentadora escolheu um vestido branco com mais de 100 mil pérolas, criado exclusivamente para ela pela estilista Letícia Manzan. Já Edu Guedes usou um luxuoso terno da marca Boss.

Em suas redes sociais, a noiva compartilhou diversas fotos do dia tão especial.

Quanto amor e felicidade têm nesse carrossel??? Nosso noivado foi perfeito, do jeito que sonhamos!!! Cada detalhe feito com muito carinho para comemorar junto das pessoas que mais amamos. O vestido dos sonhos é Letícia Manzan, feito sob medida para esse dia especial. O terno impecável é Boss e trouxe ainda mais elegância para esse momento.

A estilista Letícia Manzan deu alguns detalhes da peça criada para Ana:

Um momento inesquecível e cheio de amor! Para a maravilhosa Ana Hickmann , criamos um vestido exclusivo, feito sob medida com mais de 100 mil pérolas. A peça traz o equilíbrio perfeito entre a elegância e a delicadeza, com saia godê dupla, mais curta na frente e longa atrás, e bordados foscos para um brilho sutil. Foi uma honra fazer parte desse dia tão especial.