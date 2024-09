México: tempestade tropical Ileana enfraquece para uma depressão

A tempestade tropical Ileana enfraqueceu para uma depressão tropical, é o que informa o Centro Nacional de Furacões neste domingo. Hoje, a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA, na sigla em inglês) também disse que a velocidade do vento caiu para 55 km/h e previu que a tempestade se tornará um ciclone pós-tropical com ventos máximos de menos de 34 nós.

A tempestade tropical se formou na quinta-feira, na costa do Pacífico do México, enquanto se movia para a costa. No sábado (14), o estado mexicano de Sinaloa foi afetado, um dia após atingir o resort Los Cabos. Ventos de até 65 km/h foram registrados.