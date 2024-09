Lucas Souza reflete sobre ser comentarista de A Fazenda 16: Procurando aperfeiçoar minha oratória e me comunicar melhor

Na próxima segunda-feira, dia 16, o público apaixonado por reality poderá acompanhar a nova edição de A Fazenda, na Record. O reality rural já está prometendo muito fogo no feno e a presença de alguns ex-participantes, como Lucas Souza que será comentarista da atração a convite do Kwai, um dos patrocinadores do programa.

Animado com a novidade, Lucas falou sobre a oportunidade. Segundo ele, está sendo muito legal recordar e falar sobre a competição.

Eu estou muito feliz. O convite veio através do Kwai [...] que também vai produzir muito conteúdo voltado para A Fazenda. Para mim está sendo muito legal recordar e falar sobre um assunto que eu gosto. Amo reality show desde que me entendo por gente e estou muito contente com esse convite.

Lucas também contou como está se preparando para o novo desafio:

Eu gosto de ter o meu jeito particular de apresentar, pois já tenho uma maneira de me comunicar com o meu público. Estou procurando aperfeiçoar a minha oratória e me comunicar melhor, mas eu me comunico à minha maneira e do meu jeitinho.

Mas o que será que o público pode esperar do ex-peão?

Teremos um Lucas um pouco mais incisivo nos comentários e apontamentos, assim como eu era em A Fazenda em alguns momentos, declarou.

E aí, ansioso para a estreia de A Fazenda 16?