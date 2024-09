David Schurmann, diretor de Meu Amigo Pinguim, revela dificuldades de gravar com pinguins

Filmar com animais sempre apresenta desafios, mas quando são bichos um pouco mais exóticos a situação fica mais complicada. O diretor do longa Meu Amigo Pinguim, David Schurmann, deu detalhes de como foi ter pinguins no set de filmagens.

Um dos primeiros problemas enfrentados foi que os animais não têm muitas expressões faciais. David contou que com a ajuda de um especialista começaram a mapear quais eram as personalidades dos pinguins, para encaixar quais entre os 12 bichinhos viveria qual cena.

- A gente filmou em Ubatuba [São Paulo] com pinguins reais, onde a gente a sorte de ter o aquário em Ubatuba que cuida de pinguins que não podem voltar para o mar. Só que foi um grande desafio, porque um pinguim diferente de cachorro, gato, tem pouca expressão na cara. A expressão dele é no pescoço. Então primeiro tem que mapear quais são essas emoções e como é que a gente vai usar isso.

Pensando no conforto dos pequenos, que viveram um dos protagonistas do filme Meu Amigo Pinguim, o Dindim, a equipe montou pousadas. Os locais especiais para os animais contava com uma séria de precauções para cuidar do bem-estar deles.

- A gente conseguiu duas pousadas de pinguins nas locações, tanto em Paraty [Rio de Janeiro], quanto em Prumirim [Ubatuba, em São Paulo]. Com piscina climatizada fria, quarto climatizado, quarto com telas porque tem um mosquito que não pode picar eles, por causa de uma malária de aves. O mais bacana era que quando eles vinham para o set só podia ficar o mínimo de pessoas possíveis.

Revelando que os pinguins tiveram que gravar sempre antes do resto do elenco, David brincou que teve que conversar com Jean Reno para ele filmar só depois dos animais. Isso porque os eles não podiam estar no set depois das 15h, já que eles são aves matutinas. O diretor contou que o primeiro encontro do ator francês e com os pinguins não foi dos melhores.

- Os atores foram incríveis com os pinguins, não tem como você olhar e não se apaixonar pelos pinguins. O Jean Reno, no primeiro dia das três semanas de treinamento, foi pegar o pinguim, de um jeito meio errado e o pinguim bicou ele, tirou sangue.