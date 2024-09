Giovanna Ewbank visita Cristo Redentor pela primeira vez na véspera de seu aniversário

Giovanna Ewbank visitou o Cristo Redentor na véspera de seu aniversário, na última sexta-feira, dia 13, ao lado do marido Bruno Gagliasso. A apresentadora completa 38 anos de idade neste sábado, dia 14, e nunca tinha ido ao Cristo.

Em seu Instagram, Giovanna publicou uma galeria de fotos e expressou muita alegria e gratidão com a visita.

Olha o presente que eu ganhei na véspera do meu aniversário! Eu nunca tinha vindo ao Cristo Redentor, e poder estar aqui hoje, foi especial demais! Eu pude agradecer a minha vida, a minha família e a todas as bençãos que Deus tem me concedido nesses anos todos. Ele sempre foi muito bom na minha vida! E eu fico muito feliz de hoje poder agradecer aqui, um pouquinho antes de completar 38 anos, escreveu na legenda.