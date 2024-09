Pai de Hailey Bieber, Stephen Baldwin fala sobre primeiro filho da modelo com Justin Bieber: Incrivelmente fofo

Stephen Baldwin está todo derretido por Jack Blues Bieber, primeiro filho de Hailey e Justin Bieber. E não era para menos, né? Afinal, agora é o momento dele ser um avô babão e aproveitar para mimar muito o bebezinho.

O ator conversou com a People e deu detalhes sobre o recém-chegado neném que nasceu em agosto de 2024. O pai da modelo se derreteu de amores pelo neto incrivelmente fofo:

- E, claro, aqui vem Jack Blues Bieber. E sim, ele é apenas... Não quero dizer muito. Ele é incrivelmente fofo.

Importante lembrar que Hailey e Justin foram muito discretos ao longo de toda a gestação da empresária, mantendo a gravidez longe dos holofotes e redes sociais. Inclusive, eles apenas anunciaram que estavam esperando o primeiro filho quando a influenciadora estava perto dos seis meses.

Justin anunciou a chegada de Jack no dia 23 de agosto, revelando o nome do bebê com uma foto de seu pezinho. Desde então, o pequeno ainda não foi apresentado oficialmente para o mundo. No entanto, o vovô acredita que isso pode acontecer em breve.