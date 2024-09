16 de setembro de 1979. Clássico em Nova Petrópolis. Dez gols, muita luta. Olaria vence o Vila Baeta... ...e é campeão em São Bernardo.

Esportistas de Vila Baeta Neves: naquele domingo, o Diário esteve lá. O repórter-fotográfico Reinaldo Martins documentou a decisão. Quarenta e cinco anos depois, o Banco de Dados do Diário do Grande ABC preserva 32 imagens em preto e branco deste clássico do nosso futebol.

“Memória” propõe: por que não fazer uma exposição com as fotos de 1979, reunindo os jogadores, dirigentes, imprensa, torcedores, arbitragem, numa grande festa retrô que poderia ser aberta na sede do Olaria com continuidade na sede do Vila Baeta FC?

Com a palavra, as atuais diretorias e o Centro de Memória de São Bernardo.

PRORROGAÇÃO E PÊNALTIS

Jornalista Divanei Guazzelli cobriu a decisão, realizada no Estádio de Nova Petrópolis.

Olaria campeão de São Bernardo em 1979.

Local: Estádio de Nova Petrópolis.

Tempo normal: Olaria 1, Vila Baeta 1.

Prorrogação: 1 a 1.

Nos pênaltis: Olaria 4, Vila Baeta 2.

Olaria: Zezé I; Dogival, Valentim, Pintinho e Macalé; Josa, Zezé II e Victor (Luisinho); Clovis, Dequinha e Mascrinha. Técnico Jaú.

Vila Baeta: Tarciso; Daniel, Osni, Lelo e Brejeiro; Rubinho, Salum e Nenê (Teleco); Cabinho, Gilson e Picuru. Técnico: Rubinho Gonçalves.

Árbitro: Walter Agostinho (FPF).

Gols: Clovis (45 minutos do primeiro tempo) e Gilson (28 minutos do segundo tempo); na prorrogação: Teleco (2 minutos) e Mascrinha (5 minutos).

Público: 1.000 torcedores.

Crédito das fotos 1, 2, 3, 4 e 5 – Reinaldo Martins; Banco de Dados: reprodução: Marcelo Politarchis

IMAGENS HISTÓRICAS. O Olaria de camisas brancas, o Vila Baeta de camisas listradas + o trio de arbitragem. Nos destaques: Tarciso voa, mas não pega a bomba de Clovis; e o Olaria vibra junto à torcida

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 16 de setembro de 1994 – Edição 8807

MANCHETE – Governo recua e abono pode pôr fim à greve dos metalúrgicos.

Na capa, Vicentinho (CUT), Canindé (CGT) e Paulinho (Força Sindical): Centrais reunidas em São Bernardo.

EM 16 DE SETEMBRO DE...

1904 – Do correspondente do Estadão em São Bernardo: passa-se hoje (16-9-1904) o aniversário natalício do dr. Cesário Bastos, senador estadual, chefe político em Santos e neste município.

1969 - Uma vaca fugia da Swift e provocava confusão nas ruas de Utinga.

Censura brasileira proibia a música Je t''aime, moi non plus, considerada imoral.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Paranapuã, elevado a município em 1964. Separou-se de Dulcinópolis, na região de Jales

Em Minas Gerais, aniversariam Brasópolis, Campos Gerais, Carmo de Minas, Guaranésia, Monte Alegre de Minas, Lambari, Jacutinga, Itaúna, Ituiutaba, Caxambu e Esmeraldas.

E mais: Caçu (GO), Cariré e Parambu (CE), Marechal Deodoro (AL), Paramirim (BA) e Upanema (RN).

ESTADO BRASILEIRO

Alagoas celebra sua emancipação política, ocorrida em 1817.

HOJE

Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio.

Dia Nacional do Caminhoneiro, cf. lei federal promulgada em 2009.

Outras duas datas festejam o caminhoneiro: 25 de julho, que é o Dia de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas; e 30 de junho, no Estado de São Paulo, conforme lei de 1986.

Santos Cornélio e Cipriano

16 de setembro

Cornélio (papa) e Cipriano (bispo de Cartago). Foram martirizados durante a perseguição de Galiano, em 252 e 258, respectivamente.

Ilustração: Arquidiocese de Manaus (divulgação)