Larissa Manoela e André Luiz Frambach renovam votos de casamento durante Rock in Rio

Muitas pessoas vão ao Rock in Rio para curtir as apresentações, músicas e o clima divertido, no entanto, alguns casais aproveitam o momento para dar aquela reacendida no amor e carinho na capelinha reservada para casamentos. E esse foi o caso de Larissa Manoela e André Luiz Frambach!

Os dois já são oficialmente casados, mas fizeram a renovação de votos simbólica no evento. O momento foi celebrado pelo sósia do Elvis Presley e divertiu muito quem estava presente por lá.

André e Larissa se casaram oficialmente em dezembro de 2023, com uma cerimônia extremamente intimista em casa. O casal compartilhou algumas imagens nas redes sociais no dia 18 de dezembro do mesmo, anunciando que estavam casados.