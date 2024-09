Rashford encerra jejum, United amplia tabu sobre Southampton e volta a vencer no Inglês

Após duas derrotas consecutivas, o Manchester United voltou a vencer no Campeonato Inglês ao bater o Southampton por 3 a 0, neste sábado, no St. Marys Stadium, pela quarta rodada. Autor de um dos gols da partida, o atacante Rashford colocou um ponto final em um jejum que já durava seis meses e 12 jogos sem balançar as redes. O último havia sido no triunfo sobre o Liverpool, por 4 a 3, em março, na temporada passada.

Com o resultado, o United chegou aos seis pontos e volta a ansiar por posições que rendem vagas nas principais competições europeias. Já o Southampton conheceu a sua quarta derrota consecutiva, ainda sem pontuar e dentro da zona de rebaixamento.

De quebra, o United ainda aumentou o tabu sobre o rival, já que não perde fora de casa desde 2003. Neste período, foram 15 jogos, com dez vitórias e cinco empates.

A vitória por 2 a 0 que o Manchester United levou para o intervalo não traduz exatamente o que foi o primeiro tempo. O Southampton dominou boa parte e perdeu inúmeras chances de abrir o placar. Logo de cara, Dibling invadiu a área e chutou colocado para a defesa de Onana. Mais tarde, De Light chegou a salvar uma bola em cima da linha.

Um lance que poderia ter colocado o Southampton à frente do marcador, mudou todo o panorama da partida. Aos 33, Dibling foi para cima de Dalot e acabou sendo derrubado dentro da área, pênalti. Archer cobrou e Onana salvou o Manchester United.

Esse foi o ponto chave da partida. A defesa de Onana inflamou o United, que foi criando uma chance atrás da outra até que, em uma cobrança ensaiada de escanteio, Bruno Fernandes, aos 35, colocou a bola na cabeça de De Ligt, que mandou no fundo das redes.

O segundo parecia ser uma questão de tempo e saiu com Rashford. Aos 41, ele arriscou de fora da área, de chapa, e mandou para o gol. O atacante, bancado pelo técnico Erik ten Hag, quebrou um jejum de gols de seis meses e 12 jogos.

Na etapa complementar, o United empurrou o Southampton para o seu campo de defesa e continuou colocando Ramsdale para trabalhar. Aos 15, Rashford arriscou de fora da área e viu o goleiro fazer mais uma bela defesa para impedir que a equipe visitante fizesse o terceiro.

Em vantagem, o United passou a administrar o resultado e viu a situação do Southampton ficar ainda pior com a expulsão de Jack Stephens. Mais leve, o time da casa fechou a conta aos 51. Dalot recebeu um belo passe de Casemiro, que chegou a ser muito criticado na última derrota do clube. O lateral cruzou para Garnacho decretar o triunfo.

Na próxima rodada, o Southampton enfrenta o Ipswich no sábado, às 11h, pelo horário de Brasília, no St.Marys Stadium. No mesmo dia, às 13h30, o Manchester United visita o Crystal Palace, no Selhurst Park.