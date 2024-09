Venezuela adverte a Espanha que não permitirá interferência em seus assuntos internos

O chanceler venezuelano, Yvan Gil, advertiu o embaixador da Espanha em Caracas em uma reunião nesta sexta-feira, 13, que seu país não aceitará nenhuma intromissão em seus assuntos internos, após o aumento da tensão entre os dois países devido a questionamentos à reeleição de Nicolás Maduro e ao asilo que será concedido a seu adversário, Edmundo González Urrutia, em Madri.

"Não permitiremos nenhuma ação intervencionista por parte do governo da Espanha", escreveu o chanceler, um dia depois de chamar para consultas a embaixadora venezuelana em Madri, Gladys Gutiérrez. Gil recebeu na chancelaria o embaixador espanhol em Caracas, Ramón Santos, para expressar a "postura contundente do governo venezuelano.

A tensão nas relações bilaterais aumentou nos últimos dias depois que o candidato da oposição venezuelana, Edmundo González Urrutia, chegou à Espanha no domingo para pedir asilo após um mês na clandestinidade em seu país, e o comentário da ministra da Defesa espanhola, Margarita Robles, que tachou o governo de Maduro de "ditadura".

O chanceler Gil defendeu que esses são "assuntos de competência exclusiva dos venezuelanos", e compartilhou imagens do encontro com o embaixador espanhol, Ramón Santos.

O governo de Pedro Sánchez não reconhece a vitória que Maduro reivindica nas eleições e tampouco a de seu adversário. Ele tem insistido, em consonância com a posição da União Europeia, em revindicar a publicação das atas eleitorais, que, segundo a oposição, comprovam sua vitória.

O ministro espanhol das Relações Exteriores, José Manuel Albares, não replicou as convocações para consultas do homólogo venezuelano, medidas que chamou de "decisões soberanas".

"Não há o que comentar", declarou à rádio pública RNE. "O que posso dizer é que trabalhamos para ter as melhores relações possíveis com o povo irmão da Venezuela", acrescentou Albares.

Gil afirmou, por sua vez, que "a Venezuela adotará as medidas necessárias no âmbito do direito internacional e da diplomacia bolivariana de paz, para proteger sua soberania".

Na quinta-feira, Pedro Sánchez recebeu González no Palácio de La Moncloa, sede do governo em Madri e assegurou, pela rede X, que a "Espanha segue trabalhando a favor da democracia, do diálogo e dos direitos fundamentais do povo irmão da Venezuela".

O alto representante da diplomacia europeia, Josep Borrell, reiterou, nesta sexta-feira, que "as eleições não foram vencidas por Maduro", embora não tenha reconhecido a vitória de González, a quem convidou para ir a Bruxelas.

"Infelizmente, nestes temas não há varinhas mágicas", disse em coletiva de imprensa em Madri. "Os reconhecimentos podem ter um valor simbólico, mas não mudam a realidade", acrescentou.