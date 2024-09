Saiba identificar os primeiros sinais de câncer ocular infantil

O retinoblastoma é um câncer raro que atinge principalmente crianças de zero a quatro anos, podendo aparecer até mesmo no final da gestação. Entre os principais sintomas estão a leucocoria, um reflexo esbranquiçado na pupila que aparece quando a luz incide sobre o olho – conhecido como “olho de gato” –, e a mudança repentina na cor da íris. O alerta acontece no mês marcado pela campanha Setembro Dourado, de conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil e pelo Dia Nacional de Conscientização do Retinoblastoma (18).





"Um dos primeiros sinais pode ser percebido em fotos, onde o olho afetado aparece opaco e sem o reflexo vermelho, comum em olhos saudáveis", explica o oncologista ocular André Vidoris, do Hospital São Luiz São Caetano.





Outros sintomas incluem estrabismo, olhos vermelhos, visão embaçada, dor e inchaço, conhecido como 'olho de búfalo'. “Os pais precisam ficar atentos e, em qualquer um desses casos, buscar um oftalmologista rapidamente”, orienta.





A retina, parte do sistema óptico localizada na parte de trás do olho, é responsável por enviar informações visuais ao cérebro. O retinoblastoma é causado por mutações na retina durante o desenvolvimento ocular, podendo causar danos a outras partes do corpo, como a coluna e a cabeça, levando até mesmo à morte se não tratado a tempo.





"O retinoblastoma, quando detectado no início e ainda restrito ao globo ocular, tem 95% de chances de cura", enfatiza Vidoris. "No entanto, se o tumor atravessa a parede do olho ou invade o sistema nervoso central pelo nervo óptico, as chances de sobrevivência caem drasticamente para 5%. Por isso, o diagnóstico precoce é fundamental", complementa o especialista do São Luiz São Caetano.

Diagnóstico e tratamento

O teste do olhinho, realizado em recém-nascidos, é essencial para detectar não apenas o retinoblastoma, mas também outras condições oculares como catarata e glaucoma congênitos. "Esse exame é rápido e indolor, e deve ser feito em todas as crianças para garantir uma triagem eficiente", complementa.





De acordo com o Ministério da Saúde, o retinoblastoma representa cerca de 4% dos casos de câncer infantil no Brasil, com cerca de 400 novos casos por ano. A cada 15 mil nascimentos, um caso de retinoblastoma é registrado, com 30% de mortalidade entre os afetados, um número que coloca o Brasil na média dos países em desenvolvimento. A doença é mais comum em crianças com histórico familiar ou síndromes hereditárias.





Quando detectado, o retinoblastoma pode ser tratado com diversas técnicas, incluindo terapias focais, radio e quimioterapia. Em casos iniciais, tratamentos com laser, radiação de curta distância ou crioterapia, que congela o tumor, podem ser eficazes. Em situações extremas, pode ser necessária a remoção completa do olho.





“É crucial que os pais estejam atentos aos sinais desde o nascimento e que o diagnóstico seja feito o mais rápido possível, garantindo assim uma vida plena e saudável para a criança", finaliza o médico do São Luiz São Caetano, que conta com equipe especializada e equipamentos de última geração para fazer esse rastreio, diagnóstico e tratamento do retinoblastoma e outras tipos de câncer.