Fabricante de motores anuncia investimento de R$ 200 milhões no Brasil

A Horse Brasil, fornecedora de motores para a Renault, anuncia um investimento de R$ 200 milhões em uma nova linha de produção de última geração para fundir cabeçotes de motores de alumínio em sua planta de São José dos Pinhais, no Paraná.

Essa nova instalação usará um processo de fundição por gravidade para produzir cabeçotes para os motores flex fuel de 1.0 litro (HR10) e 1.3 litro (HR13) da empresa. Com previsão de produzir 210 mil cabeçotes anualmente, a Horse criará 60 empregos permanentes. A nova linha está prevista para entrar em operação total em outubro de 2026.

"Ao investir R$ 200 milhões na produção de cabeçotes, estamos comprometidos com o aumento da localização da cadeia de suprimentos para nossos motores. Essa nova linha mantém os métodos de fundição mais sustentáveis da indústria, com aterro zero e baixo consumo de energia. Isso sinaliza nosso compromisso com a América Latina e com processos de última geração em grande escala”, afirma Antonio Vaz, diretor global de Engenharia de Processos da empresa, durante coletiva de imprensa ocorrida em São Paulo.

A nova linha de São José dos Pinhais será a primeira da Horse no mundo a usar fundição por gravidade para a produção de cabeçotes. A fundição por gravidade é um processo de alta eficiência, garantindo padrão elevado das características mecânicas e metalúrgicas.

Serão produzidos cabeçotes para os motores turbo HR10 e HR13 da Horse. Adaptados às necessidades únicas do mercado sul-americano, tanto o motor HR10 de 3 cilindros e 1.0 litro quanto o HR13 de 4 cilindros e 1.3 litro podem funcionar com gasolina e etanol, apoiando o uso de biocombustíveis na América Latina. A Horse produz o modelo HR10 desde janeiro deste ano em sua planta de São José dos Pinhais, enquanto a produção do HR13 iniciará em novembro de 2024.

Este novo investimento se soma ao aporte de R$ 100 milhões, feito em novembro de 2023, para produzir o motor HR13 em São José dos Pinhais. O modelo Turbo Flex 1.3 HR13 tem potência máxima de 170 cv e torque máximo de 270Nm a apenas 1.600rpm

A Horse emprega mais de 9.000 pessoas em sete países, com sede em Madri, Espanha, e possui oito fábricas e três centros de P&D ao redor do mundo (Argentina, em Córdoba; Brasil, em Curitiba; Chile, em Los Andes; Portugal, em Aveiro; Romênia, em Bucareste, Mioveni e Titu; Espanha, em Sevilha e Valladolid; e Turquia, em Bursa, em parceria com a Oyak).

A Horse é uma divisão da Horse Powertrain Limited, líder mundial em soluções de propulsão híbrida e de combustão. Com sede em Londres, Reino Unido, a empresa emprega 19 mil pessoas globalmente, distribuídas por 17 fábricas e cinco centros de P&D. A Horse Powertrain Limited foi oficialmente criada em 31 de maio de 2024, com o Grupo Renault e a Geely detendo cada um 45% da empresa, e a Aramco detendo os 10% restantes.