Em estados decisivos, Harris e Trump apostam em abordagens antagônicas

Kamala Harris e Donald Trump lançaram suas estratégias de campanha na quinta-feira com abordagens dramaticamente diferentes para atrair os eleitores dos estados que decidirão a disputa presidencial.

Na Carolina do Norte, a candidata à presidência dos EUA pelo Partido Democrata usou os comícios em Charlotte e Greensboro para divulgar os republicanos que a endossaram. Ela também prometeu proteger o acesso à assistência médica e ao aborto, ao mesmo tempo em que comemorou seu desempenho no debate de terça-feira, criticando Trump e torcendo por sua campanha e pelo país.

No estado do Arizona, o candidato do Partido Republicano apresentou uma isenção de impostos sobre todos os salários de horas extras, acrescentando-a às suas propostas anteriores de não tributar gorjetas ou a renda da Previdência Social. Mas o ex-presidente transmitiu essas propostas em um discurso marcado por anti-imigração, xingamentos a Harris e um retrato de uma nação que Trump insistiu estar em uma queda livre que só ele poderá reverter.

As visões e narrativas concorrentes ressaltaram as escolhas totalmente diferentes enfrentadas pelos eleitores nos estados que decidirão o resultado na reta final da campanha depois de Trump excluir a possibilidade de um novo debate.