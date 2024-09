Academia L7, do jogador Lucas Moura, abrirá nova unidade em São Bernardo

A academia L7 - projeto que nasceu em 2022 com o jogador de futebol do São Paulo Lucas Moura, titular do São Paulo e da Seleção Brasileira – já tem endereço confirmado para a segunda unidade: o Neo Hotel, na Av. das Nações Unidas, 1.501, Bairro Chácara Inglesa, em São Bernardo, um empreendimento da construtora MBigucci.

Prevista para inauguração no início de 2025, nomeada como 'L7 Neo', a academia deverá ser aberta ao público em geral e não só aos hospedes do hotel. Ao todo, serão dois pavimentos e 1.000 m², para musculação, sala de ginástica e pilates, espaço interno e externo para treino funcional, vestiários, recepção, salas administrativas, lanchonete e estacionamento próprio.

Este será a segunda unidade da rede em São Bernardo - a primeira, L7 Life Club, está localizada no Bairro Assunção e tem como empresário sócio Rodolfo Saad (também diretor do Grupo Ábaco de São Bernardo, Ipiranga e Sumaré).