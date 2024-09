Jardim das Abelhas do Parque do Guapituba completa um ano e promove oficina

O Jardim das Abelhas Nativas Sem Ferrão, localizado ao lado da Casa Amarela, próximo à entrada do parque pela Avenida Capitão João, comemorou seu primeiro aniversário em 1º de setembro. Este espaço acolhe cinco colmeias de abelhas nativas sem ferrão, das espécies Jataí, Mandaçaia, Lambe-olhos e Bugia. Além de sua funcionalidade ecológica, o jardim encanta com flores como azaleias, sampatiens, bromélias, margaridas, vedélias e begônias, escolhidas tanto pela estética quanto pela função de fornecer alimento e matéria-prima para as abelhas.

O projeto visa ressaltar a importância das abelhas para o meio ambiente, destacando que seus benefícios vão além da produção de mel. A polinização realizada por esses insetos é fundamental para a manutenção das populações vegetais e, consequentemente, para o equilíbrio dos ecossistemas.

Como parte das atividades de conscientização, uma oficina sobre abelhas sem ferrão foi realizada no Parque Guapituba, integrando o projeto Horta nas Escolas. Representantes de 20 escolas municipais e membros do Núcleo de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica da UFABC (NEA-UFABC) participaram de uma palestra sobre as abelhas nativas. Foram abordados temas como espécies, organização das colônias, métodos de reprodução e plantas que fornecem néctar e pólen. Além disso, a oficina incluiu a confecção de iscas para captura de novos enxames e uma visita ao Jardim das Abelhas Sem Ferrão.

O objetivo da formação é que os participantes repliquem o conhecimento adquirido em suas escolas, promovendo a educação ambiental entre as crianças e estimulando a preservação das espécies nativas.

Visitas Monitoradas

Responsáveis por unidades escolares interessadas em agendar visitas monitoradas ao Parque Ecológico da Gruta de Santa Luzia ou ao Parque Ecológico do Guapituba devem entrar em contato com a equipe da Secretaria de Meio Ambiente de Mauá pelo e-mail: educacaoambiental@maua.sp.gov.br ou pelo telefone (11) 4512-7775.

O Parque do Guapituba

Com uma área de cerca de 575.000 m², o parque é um espaço ideal para caminhadas ao ar livre, prática de exercícios físicos, apreciação da natureza e observação de aves, respeitando os elementos contidos na área e mantendo a interferência mínima para não impactar as espécies residentes.

O espaço conta com um pedaço remanescente da Mata Atlântica. Desde 2021, o local tem recebido diversas melhorias e isso reflete no aumento da frequência. Apenas no último ano, a média mensal de visitantes mais do que dobrou. Saltou de três mil para seis mil pessoas.

E quem circula pelo local tem elogiado as melhorias, com cerca de 98% de avaliações positivas, destacando a importância das ações da Prefeitura para tornar o parque um espaço mais agradável e bem cuidado para todos.

O endereço do Parque Ecológico do Guapituba é Avenida Capitão João, 3220, Jardim Guapituba. O espaço pode ser visitado de domingo a domingo, das 07h às 17h. O estacionamento funciona até às 16h45 e fica próximo do terminal de ônibus.