Obituário - 14 de setembro de 2024

SANTO ANDRÉ

Shoghieh Taeed Kashani Shaikhzadeh, 90. Natural do Irã. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Pensionista. Dia 9, em Santo André. Jardim da Colina.

Maria Edite Tomaz de Oliveira, 89. Natural de Bonito (Pernambuco). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Garcia de Morais, 87. Natural de Tapiratiba (SP). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Pensionista. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria José Stefanin Galani, 86. Natural de Amparo (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Noêmia de Queiroz, 85. Natural de São José de Caiana (Paraíba). Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 9. Jardim da Colina.

Sérgio Luiz, 84. Natural de Quatá (SP). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ademar Campanholi, 82. Natural de Monte Santo de Minas (Minas Gerais). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Epaminondas Miguel Alves, 79. Natural de Quintana (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 9. Memorial Planalto.

Floripes Beatriz de Oliveira Pimenta, 76. Natural de Pirajuí (SP). Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Pensionista. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Daud Buzoni, 75. Natural de Olímpia (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 9. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Tereza Lukacs Petil, 74. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 9. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Roberto Angelo Sian, 73. Natural de Alvares Machado (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 9. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Delvair Barbosa dos Santos, 71. Natural de Bandeira (Minas Gerais). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Acácio Bueno, 67. Natural de Mairinque (SP). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Francisca Rodrigues da Silva Gomes, 66. Natural de Aroazes (Piauí). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Dias Bicalho, 63. Natural de Dom Cavati (Minas Gerais). Residia em Dom Cavati. Empresário. Dia 9, em Santo André. Cemitério Municipal de Dom Cavati.

Antonio Rodrigues dos Santos, 59. Natural de Padre Paraíso (Minas Gerais). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Daniel Constantino Santos, 16. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Jovem aprendiz. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Rosa Riotto Finato, 87. Natural de Guariba (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 9, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Olga Gomes Vicente, 84. Natural de São Bernardo. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 9, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Magdalena Rampazo de Paulo, 92. Natural de Pedreira (SP). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 9. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Wagno José Baeta de Araújo, 65. Natural de Barbacena (MG). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro São Caetano

DIADEMA

Conceição Guedes Cordeiro, 77. Natural de Jacarezinho (Paraná). Residia no bairro Taboão. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

Garcino Mariano de Paula, 74. Natural de Governador Valadares (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

Daniel André dos Santos, 57. Natural de Cornélio Procópio (Paraná). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Empresário. Dia 9, em Santo André. Vale da Paz.

RIBEIRÃO PIRES

Ana Maria de Jesus, 94. Natural de Cachoeira Paulista (SP). Residia no Parque Cerejeiras, em Suzano (SP). Dia 9, em Ribeirão Pires. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo.