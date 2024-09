Red Bull Bragantino confirma venda de Helinho e São Paulo fatura quase R$ 30 milhões

O Red Bull Bragantino oficializou nesta sexta-feira a venda do atacante Helinho ao Toluca, do México. A transação chegou na casa dos R$ 84 milhões, mas o clube paulista irá receber algo em torno de R$ 54,8 milhões, já que detém 65% dos direitos econômicos do atleta.

Quem também comemorou a negociação foi o São Paulo, que ficará com 35% do valor total, aproximado de R$ 29,4 milhões. O valor chega em uma boa hora no MorumBis, um dia depois de o clube ser eliminado na Copa do Brasil.

Os valores envolvidos na negociação ainda podem aumentar, dependendo das metas a serem batidas pelo atacante, que é aguardado no México para ser apresentado em seu novo clube.

Revelado pelo São Paulo, Helinho era o principal nome do Red Bull Bragantino na temporada. O atacante, de 24 anos, fez 182 jogos pelo clube paulista e marcou 33 gols.

Ele deixa o clube na 11ª colocação do Brasileirão, com 30 pontos, cinco a mais do que o Corinthians, o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Sua despedida foi na vitória sobre o Bahia, por 2 a 1, no Nabi Abi Chedid.

Já sem Helinho, o Red Bull Bragantino volta a campo diante do Grêmio, neste domingo, às 16 horas, em Bragança Paulista, pela 26ª rodada do Brasileirão.