Festival de Bolhas Gigantes é organizado pela comunidade em Ribeirão Pires

A Praça da Matriz Julieta Tolesano (Rua Jorge Tibiriçá), no Centro Alto de Ribeirão Pires, deve receber neste sábado (14) o Festival de Bolhas Gigantes. A iniciativa é gratuita e ocorre de forma colaborativa das 10h até 17h30.



Sem financiamento por instituições privadas ou públicas, a atração disporá todas ferramentas para brincadeira comunitária.



PARTICIPAÇÃO DE TODOS

A experiência de fazer bolhas gigantes é bem-vinda a pessoas de todas as idades, segundo a equipe organizadora.



O único incentiva aos participantes, entretanto, é que colaborem com 2 litros de água (torneira) e doem um detergente de 500 ml. A contribuição garante que o material utilizado para formar as bolhas gigantes não acabe na tarde de diversão.



Levar o próprio balde também é indicado.



"Durante o evento você aprende a fórmula da poção mágica. Teremos também uma lojinha de brinquedos artesanais feito com amor", destaca as divulgações do evento.