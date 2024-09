Festival ‘Para Toda Cidade’ leva música ao Parque Ana Brandão neste domingo

O Parque da Juventude Ana Brandão recebe neste domingo (15) mais um festival de música em Santo André, o Para Toda Cidade, edição especial IX Festival Da Rua Pra Rua. Das 12h às 20h, mais de dez atrações prometem agitar o público com muito punk rock e estilos similares.





Durante todo o dia o palco receberá ao menos 12 atrações. Estão confirmadas as bandas Cólera (uma das pioneiras do movimento no Brasil), Asfixia Social, Sistah Chilli, Thiago DJ, Manger Cadavre?, Aliados da Sul e Bux THB, Amorfo, Anversa, Naísa Zaiiah, Dischavizer, Mano Zóio e Kenfoikeumato.





A estrutura do Para Toda Cidade contará, além do palco, com praça de alimentação, espaço para expositores e também venda de merch dos artistas. Isso sem contar com aquilo que o próprio parque dispõe como pistas de skate – que neste ano receberam novos obstáculos e também recebem praticantes de outras modalidades –, espaços de convivência, áreas arborizadas e muito mais.





A entrada para o evento é gratuita, mas sugere-se a doação de 1 kg de alimento não-perecível, os quais serão destinados para famílias em situação de vulnerabilidade por meio de entidades sociais.