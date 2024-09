Santo André realiza interdições na Avenida dos Estados a partir de segunda

A Prefeitura de Santo André vai realizar novas interdições na Avenida dos Estados a partir de segunda-feira (16), na altura do bairro Santa Teresinha, para continuidade do serviço de içamento de vigas dos viadutos que estão sendo construídos no local. As interrupções serão realizadas até 21 de setembro, sempre das 22h às 5h.

Entre 16 e 18 de setembro, a interdição será feita no sentido Mauá. O trabalho das equipes será realizado com equipamentos especializados para o levantamento e colocação das estruturas que vão compor os novos viadutos. Já entre os dias 18 e 21 de setembro, será realizada a interdição no sentido São Caetano do Sul.

Os motoristas que forem utilizar a Avenida dos Estados neste período poderão acompanhar atualizações em tempo real pelo aplicativo Waze para as rotas alternativas. Faixas e banners informativos estão instalados em todo o entorno para orientar os motoristas que trafegam na região.

As rotas alternativas que os motoristas deverão utilizar no sentido Mauá compreendem o Viaduto Juvenal Fontanella, Avenida Industrial, Avenida Queirós dos Santos, Avenida Santos Dumont, Rua Giovanni Batista Pirelli, Rua Capitão João (rotatória do Assaí), com retomada para a Avenida dos Estados. Já no sentido São Caetano do Sul, deve-se utilizar a Rua Rio Grande do Norte até sair na Rua Silveira Martins e acessar a Avenida dos Estados após a interdição.