Shell volta a elevar produção em 5 plataformas no Golfo do México após passagem de furacão

A Shell afirmou nesta sexta-feira, 13, que está retomando a produção nas plataformas de Appomattox, Mars, Vito, Ursa e Olympus após a passagem do furacão Francine no Golfo do México.

As unidades Perdido, Auger e Enchilada/Salsa permanecem fechadas, assim como a perfuração de Whale segue paralisada.