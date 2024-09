Fundadora de site de conteúdo adulto nega relação extraconjugal com Dave Grohl, do Foo Fighters

A internet ficou chocada com o anuncio de Dave Grohl, que assumiu uma filha que foi concebida fora do relacionamento. Desde então, várias polêmicas envolvendo o nome do vocalista do Foo Fighters apareceram, e uma chamou a atenção da web outra vez: o possível envolvimento com a fundadora de um site de conteúdos adultos, Annaliese Neilsen, conhecida como a rainha da pornografia alternativa.

Segundo o New York Post, os dois tinham uma relação íntima. Isso porque a criadora do site Fods Girls e CEO de uma rede social chamada Crushee, teria acompanhado a banda em uma turnê mais ou menos em 2019 e teria admitido que teve algumas de suas contas pagas por Grohl.

Eles contataram Annaliese, que negou ser a mãe da quarta filha do roqueiro e também a possibilidade de terem sido amantes:

Essa é uma pessoa com quem tive uma breve amizade e que conheço por meio de amigos em comum. Não tenho nada a dizer, exceto que isso é absolutamente falso.

No entanto, uma fonte que participava de networking com a Neilsen teria dito que ela mencionava ser próxima do vocalista:

Ela tinha fotos... Ela [teve um relacionamento] com ele por anos. Ela dizia: Ele pagou todas as minhas contas. É como: Por que você está nos contando isso?

E não parou por aí! Outra fonte também foi mencionada pelo veículo, um homem chamado Tyler Ammons, que disse ter sido colega de quarto da fundadora. Ele teria contado que chegou uma vez em sua casa, mais ou menos em 2018, e se assustou a ver Dave sentado no sofá da sala ao lado da amiga:

Foi muito estranho. Eles estavam muito próximos no sofá. Eu obviamente sabia quem ele era quando entrei. Eu me senti desconfortável sabendo que ele tinha família e filhos e eu fui embora.

Eita! O que será que realmente aconteceu entre os dois?