Filhas de Silvio Santos são proibidas de interferir no programa de Carlos Alberto de Nóbrega

Desde que Silvio Santos morreu no dia 17 de agosto, suas filhas assumiram total controle sobre o SBT e fizeram algumas alterações na grade de programação. No entanto, Daniela Beyruti, que atualmente é a lider principal da emissora, foi proíbida de mexer no A Praça é Nossa. Isso porque o apresentador fez um acordo com o Carlos Alberto de Nóbrega e deu sua palavra que não iria interferir no programa.

Carlos Alberto contou mais detalhes no podcast Boa Noite Brasil ao relembrar a conversa com Silvio:

- Eu disse a ele que não queria passar mais 11 anos brigado e pedi apenas uma coisa: sua palavra de que ninguém interferiria no meu programa. Não precisava estar escrito, apenas sua palavra bastava.

Nóbrega também disse que o apresentador e amigo de longa data aceitou o pedido na hora:

- Ele me deu sua palavra. Estou no SBT há 37 anos e nunca houve qualquer interferência, nem mesmo por parte do Silvio. Realizo meu programa sem pressão por audiência. Se alcança quinze pontos ou quatro, está tudo bem. Ninguém nunca me cobrou nada. Essa liberdade me dá confiança para errar e corrigir meus erros.

Vale pontuar que mesmo com uma nova liderança, novos programas, como Sabadou com Virginia, e uma baita mudança após a morte do dono da emissora, o programa de Carlos Alberto ainda permanece igual.